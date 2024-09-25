Уролог включил колбасу и мяту в список вредных для эрекции продуктов

Доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Николай Григорьев рассказал, какие продукты негативно влияют на сексуальные возможности мужчин. Среди них оказалась растительная пища.

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В беседе с журналистами российский медик рассказал о влиянии питания на мужское сексуальное здоровье. По словам эксперта, для хорошей эрекции в первую очередь важно поддерживать здоровье сосудов. Алкоголь и продукты из сои негативно отражаются на их состоянии. Об этом пишет издание "Лента.ru".

Регулярное употребление соевых продуктов подавляет синтез тестостерона на 19% всего за месяц. Алкоголь также вредит выработке мужских гормонов и негативно сказывается на кровообращении, без которого невозможно наступление устойчивой эрекции. К тому же спиртные напитки могут стать причиной потери либидо и преждевременной эякуляции, – предупредил Григорьев.

Также в список продуктов, вредных для эрекции и либидо, попали чипсы, повышающие риск появления сердечно-сосудистых недугов. Кроме того, следует есть меньше колбас и другого переработанного мяса, так как они провоцируют увеличение уровня холестерина в крови и нарушают циркуляцию крови.

В заключении уролог призвал мужчин не увлекаться мятным чаем. По его словам, мята при регулярном употреблении подавляет выработку мужских гормонов и эрекцию из-за содержащихся в ней фитоэстрогенов.