Доктор рассказала, как часто можно есть пельмени

Пельмени стоит есть не чаще одного-двух раз в месяц, чтобы не навредить здоровью, посоветовала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что при частом употреблении данного блюда могут обостриться болезни поджелудочной железы.

Употреблять пельмени можно, но не так часто, как хотелось бы. При частом поедании пельменей могут обостриться болезни поджелудочной железы. Рекомендуется есть такое блюдо один-два раза в месяц, но только в том случае, когда вы полностью уверены в его безопасности, — пояснила эндокринолог.

Врач добавила, что пельмени стоит есть только в том случае, если не хватает сил и времени на готовку. Она уточнила, что такая пища близка к фастфуду, поэтому может быть вредна для здоровья, особенно в жареном виде. Калошина порекомендовала пожилым исключить пельмени из рациона из-за высокого содержания в них соли и жира, а также сочетания теста и мяса.

Биолог Ирина Лялина ранее рассказала, что определить качество мяса замороженных пельменей можно при варке. Эксперт подчеркнула, что в случае наличия бактерий из группы кишечной палочки при термической обработке появится неприятный запах.