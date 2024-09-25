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Врач рассказала, как часто можно есть пельмени без вреда для здоровья

Пельмени стоит есть не чаще одного-двух раз в месяц, чтобы не навредить здоровью, посоветовала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что при частом употреблении данного блюда могут обостриться болезни поджелудочной железы.

Доктор рассказала, как часто можно есть пельмени
© РИА Новости

Употреблять пельмени можно, но не так часто, как хотелось бы. При частом поедании пельменей могут обостриться болезни поджелудочной железы. Рекомендуется есть такое блюдо один-два раза в месяц, но только в том случае, когда вы полностью уверены в его безопасности, — пояснила эндокринолог.

Врач добавила, что пельмени стоит есть только в том случае, если не хватает сил и времени на готовку. Она уточнила, что такая пища близка к фастфуду, поэтому может быть вредна для здоровья, особенно в жареном виде. Калошина порекомендовала пожилым исключить пельмени из рациона из-за высокого содержания в них соли и жира, а также сочетания теста и мяса.

Биолог Ирина Лялина ранее рассказала, что определить качество мяса замороженных пельменей можно при варке. Эксперт подчеркнула, что в случае наличия бактерий из группы кишечной палочки при термической обработке появится неприятный запах.

ЗОЖ