Диетолог объяснила, что будет, если регулярно есть оливки

Оливки могут быть очень маленькими, но они вкусные. Кроме того, известно, что они полны питательных веществ.

Мэгги Михальчик, зарегистрированный диетолог и владелица Once Upon a Pumpkin, перечислила преимущества для здоровья употребления оливок.

Они богаты труднодоступными питательными веществами. Оливки обеспечивают организм полезными жирами, клетчаткой, витаминами и минералами. В том числе антиоксидантом витамином Е.

Они дают полезные для сердца ненасыщенные жиры. Мононенасыщенные жиры позволяют снизить риск возникновения сердечных заболеваний.

Они богаты антиоксидантами. Это полифенолы. Согласно исследованиям, они могут защищать от болезней сердца и рака, способны поддерживать остроту ума с возрастом.

Они могут улучшить здоровье вашего кишечника. Всё потому, что в оливках много клетчатки.

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