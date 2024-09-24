Женщинам за 50 посоветовали две привычки, которые помогут похудеть

Сохранить красоту лица, шеи и области декольте — задача, которая стоит перед каждой женщиной, поскольку именно эти зоны выдают возраст. Выполнить эту задачу, как уверяют эксперты, возможно, если изменить, как минимум, две привычки.

Первое, с чего стоит начать борьбу с лишними объемами в шее и лице, — изменить питьевой режим. Увеличив количество потребляемой воды, Вы можете избавиться от отеков, которые вызывают надоедливую припухлость. Кроме того, эксперты советуют больше пить, чтобы кожа стала более увлажненной.

Вторая привычка, которую следует изменить, касается питания. Следить за калориями может быть психологически сложно, однако можно начать с того, чтобы ввести в свой рацион фрукты и овощи. В них содержатся витамины, минералы и другие полезные вещества, способствующие в том числе улучшению цвета лица.

Есть еще несколько советов от экспертов. Некоторые бьюти-гуру советуют ежедневно делать специальный массаж и заниматься фейс-фитнесом. В Сети есть множество курсов об этих процедурах, авторы вебинаров обещают, что, если упражнения станут частью рутины, то лицо станет более подтянутым, а кожа — упругой.

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