Диетолог рассказала о влиянии питания на состояние кожи

Диетолог Полина Журавлёва рассказала о влиянии питания на состояние кожи.

«Здоровье и упругость кожи зависят от множества факторов: образ жизни, питание, наследственность, ментальное здоровье. Вы не поверите, но даже гримасы и положение тела во время сна могут усугубить ситуацию», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, сохранить здоровье молодости помогут все виды цитрусовых, чёрная смородина, шиповник, перец чили, петрушка.

«Тут всё просто — это витамин С», — пояснила Журавлёва.

Как отметила эксперт, второе место по важности занимают витамин Е и токоферолы.

«Чтобы получить это, нужно есть все известные овощи, зелень, добавлять в пищу растительные масла — подсолнечное, кукурузное, оливковое, — семечки подсолнечника и тыквы, сою, кукурузу и красное мясо», — посоветовала она.

Журавлёва также рекомендовала добавить в рацион продукты, содержащие витамин А.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с RT посоветовала делать полуфабрикаты самостоятельно. При этом она рекомендовала не использовать полуфабрикаты в рационе ребёнка, если у него есть какие-то хронические заболевания.