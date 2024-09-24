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Чем полезна криотерапия, или когда холод лучшее лекарство

Все мы привыкли защищаться от холода, но что будет, если 2—3 минуты воздействовать на организм экстремально низкой температурой? Именно так работает криотерапия. О пользе физиотерапевтической процедуры нам рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт, физиотерапевт, главный врач санатория в Воронеже Елизавета Семенова.

Чем полезна криотерапия, или когда холод лучшее лекарство
© globallookpress.com

Как работает криотерапия

Умеренное снижение температуры тела на 15—25 градусов может оказать благоприятное воздействие. От такого контраста температур сосуды сначала сужаются, а на третий час после процедуры начинают расширятся, ускоряя кровоток. Все дело в том, что во время сеанса организм испытывает положительный стресс и экстренно запускает механизмы защиты и восстановления — усиливает кровообращение, стимулирует обмен веществ, активизирует процессы регенерации.

Эксперт: «Сеанс криотерапии действует на организм как некий толчок к запуску всех внутренних процессов восстановления и обновления. После сеанса таких процедур приходят в тонус мышцы, связки становятся более гибкими, укрепляются кости, приходит в тонус нервная система, уменьшаются отеки и боли, а главное — запускается процесс омоложения».

С какими проблемами борется криотерапия

В отличие от лекарств, криотерапия не сбивает саморегуляцию организма и не вызывает побочных эффектов. Криотерапия оказывает положительное воздействие как на организм в целом, так и на отдельные проблемные области. Так, например, она помогает при лечении:

  • артрита,
  • артроза,
  • ревматоидного артрита,
  • аллергии,
  • подагры,
  • астмы,
  • грыжи позвоночника,
  • псориаза,
  • неинфекционных дерматитов.

Польза в косметологии

Методика также популярна и в косметологии. Ее используют для борьбы с морщинами, отеками и темными кругами под глазами, а также для укрепления волос и улучшения тонуса кожи.

«Но будьте внимательны, не рекомендуется проводить процедуру при наличии открытых ран на теле, а также людям с нарушениями свертываемости крови, клаустрофобией и выраженными психическими расстройствами», — предостерегает наш эксперт.

Важно перед процедурой предварительно проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы, чтобы исключить риски появления негативных последствий.

Как проходит процедура криотерапии

«В специальной кабине, похожей на солярий, за счет паров жидкого азота и воздуха достигается температура до −130°С. При этом организм не ощущает никакой боли и дискомфорта. Руки и ноги защищаются специальными теплыми перчатками и носками, а голова находится снаружи кабины и укрыта теплым полотенцем. После 2-х минутной процедуры кожа слегка краснеет и становится более эластичной, а в теле ощущается приятное тепло и прилив сил», — рассказывает эксперт.

Важно за 2—3 часа до и после процедур исключить любое тепловое воздействие на организм — горячие ванны, сауны, массажи и другие.