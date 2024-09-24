Диетолог озвучила несколько причин есть изюм чаще

К изюму многие относятся скептически, предпочитая заменять его свежим виноградом, и очень зря. Диетолог Алиса Владимирова рассказала нам о пользе изюма, о которой вы могли не подозревать.

Вы станете спокойнее

Удивительно, но факт — изюм отлично борется со стрессом. Вам не нужны дополнительные средства для снижения тревожности, если в вашем рационе изюм будет на постоянной основе.

Диетолог: «В изюме содержатся витамины группы В, никотиновая кислота, все это позволяет сбалансировать центральную нервную систему».

А людям с бессонницей стоит обратить на сухофрукт особое внимание.

В изюме много антиоксидантов

Ихюм может похвастаться такими составляющими, как флавоноиды. Катехины и кверцетин. Благодаря этим элементам реактивные формы кислорода буквально нейтрализуются, что во много раз снижает вероятность развития воспалений в организме. Помимо прочего антиоксиданты необходимы для хорошей работы мозга. По словам нашего эксперта, у людей, постоянно употребляющих виноград, риск развития деменции в несколько раз ниже.

Насыщение железом

Железодефицит — большая проблема для современного человека. Чаще всего с ним сталкиваются женщины репродуктивного возраста из-за различных проблем с менструальным циклом. Конечно, полагаться на один изюм в этом случае не стоит, и все же врач назначает в случае дефицита особую диету и изюм будет в ней важным звеном. Диетолог советует употреблять изюм в первой половине дня, так как в это время организм максимально готов принять сложные минералы.

Снижает давление

Чем старше мы становимся, тем слабее наши сосуды и, в целом, большинство систем. Если вы сталкиваетесь с повышенным давлением все чаще, не стоит тянуть с визитом к врачу. Кроме того, наш эксперт рекомендует скорректировать меню и обязательно убедиться, что в нем есть изюм.

Диетолог: «В изюме много калия и полифенолов, уменьшающих воспаление и стимулирующих производство жирных кислот».

Это необходимый момент в поддержании правильной работы сердечной мышцы.