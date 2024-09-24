Диетолог рассказала, как нужно есть картофель, чтобы не раздуло живот

Жареный или пюре: в каком виде стоит есть картофель, чтобы не раздуло живот
Картофель — рекордсмен по содержанию крахмала. При варке он превращается в клейкую массу, которая совсем не полезна для здоровья, рассказала «Клопс» врач-диетолог Марина Степаненко.
С точки зрения выгоды для организма лучше употреблять батат, отметила доктор. Этот клубень имеет низкий гликемический индекс, поэтому не так сильно влияет на уровень сахара в крови.
«У батата меньше крахмала, в отличие от обычного картофеля. Можно его использовать в диетическом питании: запекать или делать пюре», — обратила внимание диетолог.
Важно знать
Обычная картошка при варке превращается в клейстер.
«Наподобие того, которым раньше клеили обои», — привела пример Степаненко.
В организме его ждёт та же судьба, особенно если мы делаем пюре, отметила врач. В результате может начаться воспаление в кишечнике, рост патогенной микрофлоры.
«Начинаются проблемы: вздутие живота, появление прыщей. Как итог: нарушение функций печени вплоть до других серьёзных заболеваний», — предупредила доктор.
Как лучше готовить
Картофель следует употреблять в виде, который обеспечит резистентность крахмала. Важно, чтоб клеточные стенки не развалились от длительной варки или переработки в пюре, пояснила Степаненко. Только структурированный крахмал приносит пользу для организма.
«Чтобы этого добиться, овощ необходимо сварить «в мундире». Затем охладить до комнатной температуры, очистить от кожуры и только потом можно есть», — объяснила диетолог.
Главное — перед употреблением не разогревать картошку в микроволновке и не поджаривать на сковороде, продолжила врач.
Как употреблять
Суточная норма картофеля для взрослого человека составляет 100-120 граммов. К гарниру рекомендуется добавить 100 г любых овощей, например, салат или квашеную капусту, и 150 г любого мяса или рыбы.
«Такой обед будет полноценным, сытным и максимально полезным. Организм получит все необходимые вещества для строительства клеток и энергии», — подытожила диетолог Марина Степаненко.
Доктор рассказал, как есть макароны, чтобы не растолстеть.