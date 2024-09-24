Диетолог рассказала, как нужно есть картофель, чтобы не раздуло живот

Картофель — рекордсмен по содержанию крахмала. При варке он превращается в клейкую массу, которая совсем не полезна для здоровья, рассказала «Клопс» врач-диетолог Марина Степаненко.

С точки зрения выгоды для организма лучше употреблять батат, отметила доктор. Этот клубень имеет низкий гликемический индекс, поэтому не так сильно влияет на уровень сахара в крови.

«У батата меньше крахмала, в отличие от обычного картофеля. Можно его использовать в диетическом питании: запекать или делать пюре», — обратила внимание диетолог.

Важно знать

Обычная картошка при варке превращается в клейстер.

«Наподобие того, которым раньше клеили обои», — привела пример Степаненко.

В организме его ждёт та же судьба, особенно если мы делаем пюре, отметила врач. В результате может начаться воспаление в кишечнике, рост патогенной микрофлоры.

«Начинаются проблемы: вздутие живота, появление прыщей. Как итог: нарушение функций печени вплоть до других серьёзных заболеваний», — предупредила доктор.

Как лучше готовить

Картофель следует употреблять в виде, который обеспечит резистентность крахмала. Важно, чтоб клеточные стенки не развалились от длительной варки или переработки в пюре, пояснила Степаненко. Только структурированный крахмал приносит пользу для организма.

«Чтобы этого добиться, овощ необходимо сварить «в мундире». Затем охладить до комнатной температуры, очистить от кожуры и только потом можно есть», — объяснила диетолог.

Главное — перед употреблением не разогревать картошку в микроволновке и не поджаривать на сковороде, продолжила врач.

Как употреблять

Суточная норма картофеля для взрослого человека составляет 100-120 граммов. К гарниру рекомендуется добавить 100 г любых овощей, например, салат или квашеную капусту, и 150 г любого мяса или рыбы.

«Такой обед будет полноценным, сытным и максимально полезным. Организм получит все необходимые вещества для строительства клеток и энергии», — подытожила диетолог Марина Степаненко.

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