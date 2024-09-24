Врачи рассказали, как защититься от бытовых отравлений

Можно ли было избежать трагедии под Красноярском, где из-за бытового отравления в многодетной семье погибли четверо детей, а родители остаются в больнице? Почему возникают такие отравления и что нужно сделать, чтобы их избежать? На вопросы "РГ" ответили профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины им. З.П. Соловьева Пироговского Университета Марина Костюченко и директор Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Вадим Негребецкий.

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Как проявляется отравление?

Марина Костюченко: Отравления средствами бытовой химии являются тяжелыми состояниями, часто заканчиваются гибелью или инвалидизацией пострадавших, и требуют неотложной медицинской помощи. Признаки отравлений могут быть разными в зависимости от вида яда.

Наиболее типичны:

нарушения центральной нервной системы,

поражения желудочно-кишечного тракта,

нарушения дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Как происходит отравление?

Марина Костюченко: Очень опасны фосфорорганические соединения (ФОС), которые входят в составы многих средств для борьбы с насекомыми.

Они могут попадать в организм при несоблюдении техники безопасности разными путями:

через дыхательные пути (аэрозоль, взвесь порошка, ядовитые пары),

через желудочно-кишечный тракт,

через кожу.

Попав в организм, ФОС подавляют активность фермента холинэстеразы, процессы синтеза и гидролиза ацетилхолина, негативно воздействуя практически на все органы и системы организма.

Токсическое воздействие на человека зависит от вида фосфорорганического вещества и его количества, попавшего в организм, а также длительности пребывания пострадавшего в загрязненном помещении.

Как быстро возникают признаки отравления и тяжесть состояния, также зависит от пути попадания ФОС в организм, возраста пострадавшего и наличия хронических заболеваний. Наиболее быстро развиваются ингаляционные и пероральные отравления.

Как различается тяжесть отравления?

Марина Костюченко: Отравление легкой степени может наблюдаться при вдыхании паров ФОС уже спустя 30-90 минут. И проявляется расстройствами дыхания (ощущение тяжести и сдавливания в груди) и зрения, появляется насморк и слюнотечение. Также могут возникнуть головокружение, слабость и сонливость.

При средней степени тяжести все перечисленные выше признаки усиливаются, развивается дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, бронхоспазм, одышка, кашель, потливость, судороги, боль в животе. Могут добавляться возбуждение, галлюцинации. Характерными признаками тяжелой степени отравления являются судороги с утратой сознания.

В первые минуты и часы после проявления симптомов отравления смерть может наступить из-за асфиксии рвотными массами, бронхоспазма, западения языка или остановки сердечной деятельности.

Вадим Негребецкий: Разные ядохимикаты характеризуются различными первыми признаками отравления. Если после применения ядохимикатов появился любой следующих симптомов: головная боль, изменение вкуса или запаха, помутнение сознания, нарушение координации, замедленные мышечные реакции и рефлексы, потеря сознания, затрудненное дыхание, боль в желудке, тошнота, рвота, резь в глазах, то не стоит ждать до утра в надежде, что все пройдет само собой. Необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Как помочь пострадавшему?

Вадим Негребецкий: До приезда врачей нужно вызвать искусственную рвоту, предварительно дав пострадавшему выпить около литра воды с пищевой содой, принять энтеросорбенты, в простейшем случае - активированный уголь, занять горизонтальное положение на животе. Эти меры оставляют шансы на позитивный исход.

Марина Костюченко: Пострадавшие с угнетением или потерей сознания не могут помочь себе самостоятельно, поэтому, если человек один и рядом никого нет, часто происходит задержка вызова медицинской службы.

До прибытия бригады скорой помощи необходимо:

устранить дальнейшее поступление отравляющего вещества в организм - вынести пострадавших на свежий воздух, если вещество попало на одежду - снять с пострадавшего загрязненный слой одежды;

провести оценку состояния пострадавших: в сознании или без сознания, есть ли дыхание, имеются ли судороги, если человек в сознании, спросить о причине отравления;

все эти данные нужно как можно скорее сообщить врачу-диспетчеру скорой медицинской помощи;

если человек без сознания, с судорогами или рвотой, его укладывают набок для предотвращения западания языка и затекания рвотных масс в дыхательные пути. Не оставляйте такого человека без присмотра до прибытия врачебной бригады;

промывать желудок пострадавшим без сознания запрещено;

при остановке дыхания необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. Пострадавшего укладывают в положение на спине и ритмично надавливают по центру грудной клетки с частотой 100-120 в минуту. Искусственные вдохи выполняют в соотношении 30 компрессий к двум вдохам через специальное устройство или маску для искусственной вентиляции легких с односторонним клапаном. Реанимационные мероприятия проводят до появления у пострадавшего самостоятельного дыхания или прибытия скорой медицинской помощи.

Все пострадавшие с подозрением на отравление направляются в токсикологический стационар в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Все сильные химикаты имеют сильный запах. Как можно его не заметить и отравиться?

Вадим Негребецкий: На самом деле не все яды пахнут. Как правило, зооциды резким запахом не обладают, иначе животное (крыса, например) его есть не будут. Инсектициды, дихлофос, действительно, имеют резкий запах. А, например, пестициды вообще в большинстве случаев не имеют запаха. Да и по цвету их легко принять за сыпучие пищевые продукты или приправы.

Можете ли вы дать советы по использованию ядохимикатов в быту?

Вадим Негребецкий: К каждому бытовому ядохимикату прилагается инструкция по применению. Надо просто приучиться их читать и выполнять все в точности так, как рекомендовано. Можно даже найти видеоинструкции. Правила пользования отличаются для разных препаратов.

Общие рекомендации: обработку проводить с использованием элементарных средств индивидуальной защиты: респиратор, марлевая повязка, защитные очки или стекло, резиновые перчатки. Лучше всего все это дополнить рабочим халатом. После применения использованные средства защиты выкинуть, халат постирать, руки тщательно вымыть с мылом.