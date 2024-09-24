Стоматолог рассказала, из-за каких привычек разрушаются зубы

Курение и употребление спиртного приводит к разрушению зубов, рассказала aif.ru врач-стоматолог Виктория Шелудкова. По ее словам, также на зубы плохо влияют употребление сладкого, отсутствие молочных продуктов в рационе, привычка грызть ногти и неправильная гигиена.

Медик объяснила, что из-за алкоголя нарушается выработка витамина D в печени, по этой причине плохо усваивается кальций. Курение может спровоцировать изменения костной ткани, а также делает зубы темными и желтыми. Если есть много сладкого, могут появиться бактерии зубного налета, которые превращают сахара в органические кислоты, вымывающие фосфор и кальций.

Кальций, важный для зубов, можно получить из молочных продуктов, отметила врач.

Также на зубы плохо влияет привычка грызть ногти. Она увеличивает риск развития дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, так как нижняя челюсть занимает неправильное положение.

Кроме того, важно чистить зубы, использовать профилактическую пасту и ирригатор, добавила Шелудкова.

Ранее гигиенист Инна Гришина рассказала, что при отсутствии щетки спасти ситуацию с чисткой зубов поможет собственный палец, обмотанный марлей или бинтом. По ее словам, такая задумка не принесет обычного результата, но хотя бы поможет слегка избавиться от поверхностного налета.