Объяснено, вреден или полезен для здоровья бекон

В беконе, как правило, много натрия. Кроме того, он классифицируется как переработанное мясо, которое связывают с более высоким риском возникновения некоторых видов рака и заболеваний сердца. Но есть ли от этого продукта польза?

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Будучи обработанным продуктом, бекон содержит большое количество натрия. Из-за этого он может повысить кровяное давление, риск возникновения инсульта, сердечных заболеваний.

Бекон почти на 50% состоит из мононенасыщенных жиров, включая олеиновую кислоту. Это же тип жира содержится в оливковом масле. Мононенасыщенные жиры могут улучшить здоровье сердца.

При этом бекон содержит много соли. Это полезно для спортсменов и людей с определёнными заболеваниями. Например, с синдромом Барттера, ортостатической гипотензией, синдромом постуральной тахикардии.

Порция из двух ломтиков бекона является хорошим источником витамина B12 и ниацина. Также она содержит небольшое количество других витаминов группы B. Эти витамины помогают преобразовывать пищу в энергию и помогают в формировании красных кровяных телец.

Бекон — богатый источник селена, жизненно важного для здоровья мозга. Научно доказано, что селен повышает уровень антиоксидантов в мозге и защищает организм от окислительного стресса и воспаления. Исследования связывают низкое потребление селена с пищей и снижением показателей некоторых когнитивных функций у пожилых.

Если вы любите бекон, то вам не нужно от него отказываться. Главное — употребляйте его время от времени, в небольших количествах и в рамках здоровой сбалансированной диеты.

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