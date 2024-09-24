Диетолог назвал продукты, которые становятся полезнее после заморозки

Многие люди полагают, что свежая продукция — самая лучшая, но это не всегда так. Об этом сообщила диетолог Рианнон Ламберт.

© Чемпионат.com

Свежее мясо со временем теряет питательные вещества. Но заморозка или покупка замороженного мяса помогает сохранить и питательные вещества, и вкус.

То же касается рыбы. По словам диетолога, недавнее исследование показало, что большая часть омега-3 в продукте остаётся доступной для употребления в пищу даже после трёх месяцев заморозки.

Также можно без опасений замораживать брокколи, шпинат, сладкую кукурузу и бобы эдамаме.

Например, замороженная брокколи часто содержит больше рибофлавина (витамина B2), чем её свежий аналог, который необходим для здоровья пищеварительной системы и работы мозга. Если поместить продукт в морозилку сразу после сбора урожая, это поможет сохранить необходимые витамины и антиоксиданты на более длительный срок.