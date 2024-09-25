В Роспотребнадзоре рассказали, из-за каких продуктов появляются отеки

Отеки могут появиться из-за соленых продуктов, алкоголя и консервов, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на специалистов красноярского Роспотребнадзора. По их словам, отечность вызывают сладкая пища, арбузы и дыни.

Эксперты объяснили, что чипсы, рыба, орехи и другие соленые продукты усиливают отечность. Она может появиться наутро, из-за того что за ночь жидкая часть крови задерживается в тканях. Воду в организме также задерживает алкоголь.

Воду в клетках задерживает и поваренная соль, которая содержится в консервах, отметили специалисты. В рыбе, помидорах и огурцах больше всего этой соли. Однако сладкое тоже может стать причиной отеков, так как организм тратит больше жидкости, из-за того что простые углеводы быстро всасываются в кровь.

Кроме того, дыни и арбузы, которые содержат много воды и сахара, тоже приводят к отечности, добавили в ведомстве.

Ранее врач-косметолог Нана Носарева сообщила, что сон по восемь часов поможет бороться с утренними отеками лица. По ее словам, не стоит также злоупотреблять жирной и соленой едой на ночь.

До этого врач-эндокринолог Елена Островская рассказала, что повышенная отечность может говорить о снижении функции щитовидной железы. По ее словам, также отечность может быть связана с циррозом печени, варикозом, лимфостазом и нарушением выработки белка.