Врач прокомментировал отравление детей в Красноярском крае

В Красноярском крае четверо детей скончались после того, как поужинали покупными пельменями. Родители погибших госпитализированы в Красноярскую межрайонную клиническую больниц в стабильно тяжелом состоянии. В СК сообщили, что перед ужином взрослые проводили обработку дома дихлофосом. В доме семьи было обнаружено «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», хранившееся в кухонном шкафу. В холодильнике полиция нашла антибиотик, предназначенный для крупного рогатого скота, а на полу — растительные пестициды. Все вещества были изъяты на экспертизу.

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Медик рассказал, что проблема яда заключается в том, что он не подвергается какой-то температурной трансформации, в связи с чем болезненно воздействует на организм.