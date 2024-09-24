Фитнес-тренер раскрыла секреты эффективной растяжки

Физические тренировки любителям спорта следует всегда сочетать с растяжкой, рассказала порталу «Узнай.ру» фитнес-тренер Яна Дегтярева. По ее словам, это позволит избежать разрыва мышечных волокон при нагрузке, что и приводит к болям после занятий спортом.

Начинайте с лёгкой разминки, чтобы подготовить мышцы к растяжке. Это может быть лёгкая ходьба, прыжки на месте или другие упражнения, помогающие разогреться. Далее выберите упражнения, направленные на растяжку тех групп мышц, которые вам нужны. Например, если вы хотите улучшить гибкость в спине, выберите упражнения на проработку именно этой части тела, — отметила эксперт.

Фитнес-тренер подчеркнула важность правильного выполнения упражнений, только в этом случае удастся избежать травм и получить максимальную пользу от занятий спортом. Кроме того, нельзя делать растяжку от случая к случаю, ее нужно выполнять регулярно. Дегтярева советует делать растяжку два-три раза в неделю, остальные дни следует держать тело в покое, чтобы мышцы могли полностью восстановиться.

Оптимальное стартовое время для выполнения растяжки — 10–15 минут, постепенно время можно увеличивать. Предельной отметкой специалисты считают 30–40 минут — это время, за которое можно проработать все основные группы мышц.

Вы можете заметить первые результаты уже через 2–3 недели регулярных занятий. Тело становится намного гибче и более подтянутым буквально через 2–3 месяца. Не пытайтесь растянуть мышцы слишком сильно, так как это может привести к травмам, — предупредила фитнес-тренер.

Она напомнила, что растяжку лучше проводить не до начала занятий спортом, а после разминки или после тренировки, когда мышечная ткань уже разогрета.

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