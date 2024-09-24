Врач объяснила, чем грозит дефицит магния в организме

Магний является одним из важных для здоровья минералов. К каким последствиям может привести его нехватка? На данный вопрос ответила врач-диетолог Александра Разаренова, сообщает радио Sputnik.

«Пищевая среднесуточная потребность в магнии составляет 400 мг. Стресс способствует большим потерям магния, а его дефицит усиливает негативные реакции организма. Получить магний можно через добавки. В дополнение к этому прекрасно подойдут ванны с магниевой солью и магниевые минеральные воды», – сказала эксперт.

Также источником магния может быть пища, отметила врач. Необходимо есть орехи и семена (миндаль, кешью, тыквенные семечки, семена подсолнечника), зеленые листовые овощи (шпинат, мангольд, брокколи), цельнозерновые продукты (коричневый рис, киноа, ячмень), бобовые (чечевица, черные бобы, нут). Включение данных продуктов в рацион поможет поддерживать уровень магния на должном уровне.