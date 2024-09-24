Эксперт напомнил, чем опасны пестициды и зооциды для человека

Зооциды (средства для борьбы с вредными насекомыми и мелкими животными) могут иметь очень низкую летальную дозу, заявил директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вадим Негребецкий. По его словам, которые приводит ТАСС, эти яды представляют опасность не только для вредителей, но и для человека.

Многие бытовые химические препараты, включая пестициды, содержат сильнейшие яды. Несоблюдение правил безопасности влечет за собой самые печальные последствия. <...> Зооциды еще опаснее, поскольку у них даже летальная доза может быть очень низкой, — сказал Негребецкий.

21 сентября СУ СК России по Красноярскому краю известило о гибели двоих детей после отравления неизвестным веществом в селе Красная Сопка. Позже стало известно о гибели еще двоих несовершеннолетних. Умершим было 6, 11, 12 и 13 лет. Экспертиза показала, что причиной стало некое токсичное вещество, которое они употребили в пищу.

Следователи сообщили, что в доме нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», которое хранилось в шкафу на кухне. В холодильнике следователи также обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, а на полу — растительные пестициды. Все вещества изъяли для экспертизы. Кроме того, стало известно, что дом семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления.

Ранее житель Архангельской области скончался, попробовав напиток из мухоморов в Эдельвейсе по пути в Красную Поляну. Мужчина наткнулся на предложение отдохнуть в элитном поселке. Помимо напитка из грибов процедура также включала массаж, за все это россиянин заплатил 105 тысяч рублей.