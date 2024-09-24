Названы фрукты, в которых содержится больше всего клетчатки

Клетчатка входит в состав всех фруктов, овощей, семян, орехов, цельных зёрен. При этом существует два её вида: растворимая и нерастворимая. Растворимая замедляет пищеварение, помогает снизить уровень холестерина, улучшает кровяное давление. Нерастворимая клетчатка увеличивает объём стула, улучшает регулярность, снижает риск возникновения рака.

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Вот какие фрукты (и ягоды) вам нужно есть, чтобы получать много клетчатки.