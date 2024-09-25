Сколько повторений упражнений нужно делать для похудения

Силовые тренировки действительно эффективны при снижении веса. Для сжигания жира важно их сочетать с кардио и сбалансированной диетой. Но сколько для этого необходимо повторений и подходов?

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Джаррод Ноббе, национальный тренер USAW, тренер по спортивным достижениям, персональный тренер, рекомендует для похудения сочетать наращивание мышечной массы и сжигание калорий. Это если говорить о силовых тренировках. Нацельтесь на три-четыре подхода и восемь-двенадцать повторений в подходе. В результате вы сможете наращивать мышечную массу без чрезмерной нагрузки, сжигать калории на протяжении всей тренировки.

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Для похудения большое значение имеет также интенсивность тренировок. Главное при этом — выбрать вес, который будет для вас тяжёлым, но не слишком. Как правило, если вы можете легко сделать более 12 повторений, то пора увеличивать вес. Во время каждого подхода нужно выкладываться на полную.

Сосредоточьтесь на сложных движениях, чтобы максимизировать свои усилия по снижению веса. Такие упражнения задействуют несколько групп мышц одновременно. Подумайте о приседаниях, становой тяге, отжиманиях и тягах. Они помогут нарастить мышечную массу и сжечь больше калорий.

Сократите время отдыха, чтобы максимально сжигать калории во время силовых тренировок. Перерывы между подходами в идеале должны составлять 30−60 секунд. Так вы сожжёте больше калорий, со временем улучшите выносливость сердечно-сосудистой системы.

Ещё один отличный способ похудеть с помощью силовых тренировок — это круговая тренировка.

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