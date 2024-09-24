Доктор Мясников рассказал, когда необходимо заправлять постель

Врач общей практики Александр Мясников развеял россиянам миф о необходимости заправлять постель. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор заявил, что застилание кровати сразу после пробуждения провоцирует размножение клещей. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Гостья передачи на вопрос о том, нужно ли заправлять кровать сразу после пробуждения, ответила утвердительно. Врач опроверг предположение девушки.

Мясников объяснил, что постель нужно застилать через некоторое время после пробуждения.

«Чтобы влага испарилась — тогда меньше размножаются клещи», — отметил специалист.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, назвали правила поведения при гриппе. Медики призвали россиян открывать окна в доме и не «валяться в постели» во время болезни. Также врачи рекомендовали для профилактики болезни регулярно проветривать квартиры и тщательно мыть руки.