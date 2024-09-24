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Россиянам развеяли миф о необходимости заправлять постель

Врач общей практики Александр Мясников развеял россиянам миф о необходимости заправлять постель. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор заявил, что застилание кровати сразу после пробуждения провоцирует размножение клещей. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников рассказал, когда необходимо заправлять постель
© Lenta.ru

Гостья передачи на вопрос о том, нужно ли заправлять кровать сразу после пробуждения, ответила утвердительно. Врач опроверг предположение девушки.

Мясников объяснил, что постель нужно застилать через некоторое время после пробуждения.

«Чтобы влага испарилась — тогда меньше размножаются клещи», — отметил специалист.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, назвали правила поведения при гриппе. Медики призвали россиян открывать окна в доме и не «валяться в постели» во время болезни. Также врачи рекомендовали для профилактики болезни регулярно проветривать квартиры и тщательно мыть руки.

ЗОЖ
Андрей Продеус
Александр Мясников
Елена Малышева