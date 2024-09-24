Доктора предупредили о вреде дневного сна

Дневной сон около 20-30 минут может принести пользу, но более долгий ведет к проблемам, рассказала невролог Европейского медицинского центра Елизавета Ермилова. О вреде дневного сна она и врач-токсиколог Михаил Катушов предупредили в беседе с «Известиями».

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Если сон днем происходит при хронической бессоннице или нарколепсии, речь может идти о патологической дневной сонливости, предупредила доктор. По ее словам, синдром обструктивного апноэ сна часто сопровождается дневной сонливостью.

«Также есть предположения, что более длительный сон (60–90 минут, особенно в вечерние часы) с течением времени может нарушить процесс выработки гормона сна — мелатонина. Это впоследствии приводит к нарушению работы цикла «сон-бодрствование», — объяснила Ермилова.

В свою очередь, врач-токсиколог Михаил Катушов призвал быть осторожными со сном людей с бессонницей или психическими проблемами. Дневной сон дольше 30-40 минут, по его словам, грозит впадением в глубокую стадию сна и чувством дезориентации и усталости при пробуждении. Это состояние, объяснил токсиколог, называется инерцией сна, оно может продлиться от 15 минут до часа. А длительные дневные сны способны нарушить режим сна ночью, что ведет к бессоннице, заключил он.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко призвала отказаться от некоторых привычек ради здорового сна. По ее мнению, чтобы хорошо высыпаться, не нужно перед сном работать за компьютером, смотреть телевизор и пользоваться смартфонами.