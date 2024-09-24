Чем полезна и опасна для человека мать-и-мачеха

Мать-и-мачеха полезна благодаря содержанию витаминов C и P, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. Он отметил, что растение обладает противовоспалительным, отхаркивающим и обезболивающим действием. По его словам, мать-и-мачеха полезна для дыхательной системы и при ревматизме.

Мать-и-мачеха обладает противовоспалительным, отхаркивающим и обезболивающим действием. Ее сок используется в народной медицине для лечения заболеваний дыхательных путей, простуды, бронхита, кашля, астмы. Ее применяют в виде пищевых добавок, витаминных средств или в качестве косметического средства, — подчеркнул Опарин.

Эксперт напомнил, что в неконтролируемых количествах мать-и-мачеха может вызвать различные побочные эффекты, такие как тошноту, рвоту, аллергические реакции, головную боль, нарушения пищеварения. По словам биолога, корневища и семена растения могут содержать пирролизидиновые алкалоиды, которые являются токсичными веществами.

Собирать мать-и мачеху лучше в местах, которые не подвержены загрязнению и химическим веществам, так как она может накапливать токсины из почвы и воздуха. Не стоит употреблять ее в больших количествах или длительное время, чтобы избежать риска токсического воздействия алкалоидов, содержащихся в этом растении пусть и в незначительных количествах, но способных накапливаться в организме при длительном применении, — подытожил Опарин.

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