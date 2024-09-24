Названы самые вредные алкогольные напитки

Любой алкоголь вреден, однако среди напитков есть «группа риска», которая оказывает на организм особенно сильное негативное влияние, заявила Lenta.ru врач Вера Сережина. В первую очередь, по словам эксперта, к ней относятся пиво и коктейли — как с газировкой, так и без.

Пиво сильно перегружает печень, к тому же его обычно пьют в больших количествах. С коктейлями схожая ситуация, причем дополнительные ингредиенты в их составе маскируют горечь и крепость алкоголя, пояснила эксперт.

Помимо этанола, свою роль в похмельном синдроме играют и вещества, известные как конгенеры. Именно эти химические вещества, образующиеся в процессе брожения, отвечают за вкус и аромат напитков. И чем их больше в напитке — тем сильнее похмелье. Наибольшее количество конгенеров содержат ром, бренди, красное вино, текила, коньяк и виски, — добавила она.

Ранее врач-токсиколог кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, что, несмотря на то что бытовой алкоголизм может казаться безобидным, на деле он представляет большую опасность как для самого человека, так и для окружающих его людей и общества в целом. По его словам, алкоголь влияет на поведение человека, делая его раздражительнее и агрессивнее. При бытовом алкоголизме у человека появляются хроническая усталость, проблемы с печенью, сердцем и другими органами.

Кроме того, Роспотребнадзор Бурятии напомнил, что алкоголь приводит к набору веса из-за высокой калорийности. Специалисты ведомства уточнили, что также алкоголь стимулирует аппетит.