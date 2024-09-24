Назван простой способ быстрого похудения

Для того чтобы похудеть, нужно соблюдать несколько правил: не переедать, соблюдать диету, выполнять физические упражнения. По словам диетолога Асият Хачировой, есть продукт, которого точно не должно быть в рационе при попытке сбросить лишние килограммы.

© РИА Новости

В разговоре с NEWS.ru специалист рассказала, как отказ от хлеба помогает ускорить процесс похудения. По словам Хачировой, хлеб готовят из муки высшего сорта. Она высококалорийна, но при этом не несет никакой питательной ценности.

«Если человек полностью уберет из своего рациона булки, хлеб, то он очевидно начнет худеть. Причем эффект не заставит себя долго ждать — 2–4 килограмма в месяц можно скинуть легко, — заявила диетолог.

Также врач рекомендовала отказаться от макарон из твердых сортов пшеницы.

Тем, кому тяжело отказаться и от хлеба, и от макарон, диетолог посоветовала присмотреться к крупам. Это гречка, перловка, полба, овсянка, бурый рис, пшеничная крупа.

Эти крупы богаты правильными углеводами, которые не только полезны, но и помогут надолго сохранить чувство сытости.

Ранее врач рассказала, как сделать белый хлеб полезным. А диетолог Елена Соломатина объяснила, почему хлеб надо хранить в холодильнике.

По словам специалиста, так удастся продлить срок хранения продукта и снизить вдвое его гликемический индекс. Еще один немаловажный факт, о котором рассказала Соломатина, это то, что хлеб из холодильника дольше переваривается. Также такой хлеб эффективнее питает микробиоту кишечника.