Названы продукты, которые могут вызвать рак поджелудочной

Жирная и острая пища провоцирует рак поджелудочной железы, предупредила нутрициолог Вероника Гусакова. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что к опасным продуктам относятся фастфуд, полуфабрикаты, копчености, а также жирные соусы. По ее словам, их употребление чревато воспалением и нарушением функций поджелудочной.

Продукты с высоким содержанием жира и трансжиров: фастфуд, полуфабрикаты, копчености, жаренные во фритюре блюда, жирные соусы — увеличивают выработку ферментов, что может привести к воспалению и нарушению функций поджелудочной. Острый перец содержит капсаицин, который отвечает за жгучий вкус. В больших количествах капсаицин раздражает стенки слизистой оболочки желудка и поджелудочной железы, что так же будет провоцировать болезни, — пояснила нутрициолог.

Специалист отметила, что алкоголь вызывает токсическое поражение клеток поджелудочной железы за счет продуктов распада этилового спирта, из-за чего орган разрушается. По словам Гусаковой, даже небольшие дозы спиртного могут спровоцировать алкогольный панкреатит или рак, особенно при наличии генетической предрасположенности.

Избыток сладких продуктов в рационе вызывает резкие скачки сахара в крови, из-за чего поджелудочная работает в усиленном режиме, добавила нутрициолог. Она подчеркнула, что это чревато истощением и диабетом.

Не рекомендуется пить кофе натощак. Кофе натощак стимулирует секрецию желудочной кислоты и панкреатических ферментов, что оказывает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, — заключила Гусакова.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что популярный у россиян завтрак — каша на молоке — является губительным для поджелудочной железы, поскольку повышает уровень глюкозы. По ее словам, утром не стоит употреблять в большом количестве углеводы, такие как хлеб или фрукты.