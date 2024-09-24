Какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет

Людям после 35 лет нужно увеличить в рационе количество легкоусвояемого белка, поскольку в этом возрасте запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы, или саркопения. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

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По ее словам, такой белок на завтрак можно получить, например, из яиц и творога. При этом, важно учесть способ их приготовления. Так, термически обработанный творог в виде сырников, запеканок в рационе будет больше относиться к углеводам, чем к белкам.

В обед и ужин два-три раза в неделю можно есть красное мясо, в остальных случаях лучше заменить его на птицу или рыбу. В этом случае тоже важно учесть способ приготовления.

— Белок из красного мяса и птицы лучше усвоится в фаршированном виде (тефтели, фрикадели и котлеты). И способ приготовления выбираем: на пару, запекание под фольгой без образования корочки, либо это отваривание, — заключила Волкова в беседе с РИА Новости.

Врач-диетолог Марьяна Джутова ранее сообщила, что осенью рацион питания может меняться из-за изменений в доступных продуктах и погодных условиях. С наступлением более холодной погоды организм нуждается в более калорийной и питательной пище для поддержания тепла и энергии.

Выяснилось, что наиболее опасными для организма диетами являются монодиеты, а также те, что связаны с экстремально низкой калорийностью — до 900 килокалорий в день. Исключительно белковая диета также не сделает человека здоровее, тем более в долгосрочной перспективе.