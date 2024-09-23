Названа лучшая белковая закуска при похудении

Белок действительно помогает сбросить вес. Но какими продуктами с протеином лучше всего перекусывать?

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Лучшей закуской для похудения с высоким содержанием белка считается греческий йогурт. Из одной упаковки на 180 мг вы получите 18 г белка. И это ещё не всё. Также в греческом йогурте есть пробиотики, которые связаны с потерей веса.

Для ещё более сытного перекуса диетологи советуют есть греческий йогурт со свежими фруктами и полезными жирами (рублеными орехами, семенами или каплей орехового масла).

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