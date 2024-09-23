Мясников сообщил, что домашние животные снижают риск гипертонии

Врач общей практики Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» поделился неожиданным способом снижения артериального давления. По его словам, заведение домашнего животного, будь то собака или кошка, может существенно помочь в этом.

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Мясников вспомнил, как в детстве на птичьем рынке услышал, как один продавец предлагал котят в качестве «лекарства от гипертонии». Он пояснил, что положительные эмоции от общения с питомцами способствуют нормализации давления.

«Животные побуждают нас двигаться: прогулки с ними становятся необходимостью. Кроме того, общение с питомцем всегда приносит позитивные эмоции», — отметил врач.

Он также добавил, что наличие домашнего любимца может снизить дозировку лекарств от гипертонии на треть. Выпуск программы доступен на платформе «Смотрим».