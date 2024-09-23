Тренер ответил, достаточно ли ходить пешком два раза в неделю

Преимущества регулярной ходьбы для организма человека нельзя отрицать. Но много ли для этого нужно гулять?

Известно, что ходьба помогает снизить риск возникновения сердечных заболеваний, поддерживать метаболическое здоровье и здоровый вес. Также прогулка может быть полезна для психического здоровья, она стимулирует когнитивные функции, говорит Эйприл Гатлин, старший тренер STRIDE Fitness.

Если у вас есть возможность ходить только два раза в неделю, то немного ходить лучше, чем не ходить вообще. Но чтобы увидеть заметные изменения в выносливости, силе, весе и общей физической форме, необходимо добавить к прогулкам наклоны, увеличить темп или продолжительность ходьбы.

В идеале же нужно в день проходить 9−10 тысяч шагов, чтобы получить преимущества от ходьбы. Поэтому даже при включении в прогулку наклонов или быстром темпе ходьбы двух раз в неделю может быть недостаточно для поддержания тела в форме.

Согласно Рекомендациям по физической активности для американцев, взрослым нужно стремиться к 150 минутам умеренно интенсивной или 75 минутам интенсивной физической активности, а также двум дням упражнений на укрепление мышц каждую неделю.

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