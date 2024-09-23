Шесть неочевидных плюсов физической активности

Многие из нас ведут сидячий образ жизни, это связано с работой, учебой и домашними делами. Но часто ли вы задумываетесь над тем, как это отражается на вашем здоровье? Ирина Носова, физиолог и магистр биологических наук СПбГУ, рассказывает почему физическая активность так важна для нашего организма.

Улучшение сердечно-сосудистой системы

Важным преимуществом упражнений и активного образа жизни можно назвать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

«Регулярные тренировки делают мышцы сердца выносливее, и улучшают циркуляцию крови. Это ведет к снижению риска ряда заболеваний, таких как гипертония, инфаркт и инсульт», — говорит физиолог.

Контроль веса и борьба с ожирением

«Ожирение связано с множеством проблем со здоровьем, включая диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и даже некоторые виды рака», — отмечает эксперт.

Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать нормальный вес, улучшая баланс между потребляемыми и затрачиваемыми калориями. Физическая активность также способствует нормализации аппетита и снижает вероятность переедания.

Стимуляция иммунной системы

Исследования показывают: умеренные физические нагрузки могут повысить активность клеток, ответственных за защиту организма от вирусов и бактерий. Ирина говорит, что активный образ жизни не только помогает чувствовать себя лучше и бодрее, но и избавляет организм от шлаков и ткосинов.

Психическое здоровье и борьба со стрессом

Занятия спортом также способствуют улучшению сна. Регулярная физическая активность нормализует циркадные ритмы и способствует лучшему засыпанию.

«Это приводит к более качественному и глубокому сну, который является важным фактором для восстановления сил и психического благополучия», — считает физиолог.

Улучшение опорно-двигательной системы

Физическая активность играет важную роль в укреплении мышц и костей, а также улучшает подвижность суставов.

«Это особенно важно для предотвращения остеопороза и других дегенеративных заболеваний опорно-двигательной системы», — акцентирует специалист.

Регулярные упражнения способствуют увеличению плотности костной ткани, что снижает риск переломов и других травм.

Повышение уверенности и самодисциплины

Занятия спортом требуют определенной самодисциплины и усилий. Конечно, это непросто, но зато какая уверенность в себе! Регулярная физическая активность позволит улучшить самооценку и ваше самоощущение, вы захотите смотреть в зеркало каждые полчаса.

Важно найти именно тот вид активности, который приносит удовольствие и позволяет заниматься регулярно. Бег, плавание, йога, фитнес, командные игры или просто прогулки на свежем воздухе — могут стать ключом к улучшению качества жизни. Сделайте первый шаг к более активной жизни, и ваш организм обязательно скажет вам «спасибо».