Названы полезные свойства меди для здоровья человека
Медь содержится в субпродуктах, цельных зёрнах, семенах, орехах. Также её можно получить из пищевых добавок. Этот минерал в организме выполняет ряд функций.
- Поддерживает здоровье иммунной системы. Более ранние исследования показывают, что медь помогает в уничтожении бактерий, а недавние — что она может взаимодействовать с рецептором альфа-киназа 1. Это защищает организм от инфекций. Также учёные обнаружили, что клетки накапливают медь для усиления защиты организма от патогенов.
- Действует как антиоксидант. Медь нужна для образования фермента супероксиддисмутазы. Он функционирует как антиоксидант и борется с окислительным стрессом.
- Помогает формировать соединительную ткань. Медь содержится в составе фермента лизилоксидазы. Это вещество помогает формировать сложные узоры соединительной ткани с использованием коллагена и эластина.
- Поддерживает работу мозга. Медь участвует в производстве нейротрансмиттеров, помогает в развитии мозга.
- Может предотвратить остеопороз. Почти 2/3 меди в организме хранятся в мышцах и костях. Некоторые научные работы показывают, что медь важна для здоровья костей.
- Может улучшить здоровье сердца. Существуют исследования, связанные с медью и здоровьем сердца, но они дали противоречивые результаты. Например, в ходе одной работы было обнаружено, что более высокий уровень меди и железа в крови связан с более низким уровнем общего холестерина и «плохого» холестерина. А в другом исследовательском отчёте утверждалось обратное.
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