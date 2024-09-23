Диетолог рассказала, с какими продуктами не стоит есть рис

Рис — один из самых популярных злаков в мире. Он питательный, недорогой и выращивается почти в двух миллиардах хозяйств. Главный врач клиники Римма Мойсенко, диетолог и молекулярный диетолог, рассказала о пользе риса и о том, сколько раз в неделю его стоит употреблять.

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Рис — основной продукт питания в странах Юго-Восточной Азии и Индии. Он заменяет хлеб, так как содержит много крахмала, повышающего уровень глюкозы в крови. Разные виды риса используются для насыщения, но оптимальное количество употребления — два-три раза в неделю, говорит эксперт.

Самый полезный рис содержит много клетчатки. Оболочка — отличный пробиотик, снижающий уровень холестерина и глюкозы в крови. Специалист рекомендует выбирать рис с низким гликемическим индексом, например, — полуготовый рис до состояния аль денте.

Римма Мойсенко также предупреждает о неблагоприятных последствиях неправильного сочетания продуктов. Например, не рекомендуется есть крупы с мясом. В рисе много крахмала, требующего много пищеварительных соков для переваривания. Переработка мяса требует много ферментов для переваривания белка. В результате рис переваривается в первую очередь, а мясо остается недопереваренным, что может привести ко вторичной белковой недостаточности, говорится в материале «Радио 1».

Диетолог рекомендует сочетать рис с овощами и небольшим количеством нежирного соуса для разнообразия вкусовых ощущений.

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