Кардиолог посоветовал укреплять сердце и ноги подъемами по лестнице

Подъемы пешком по лестнице способствуют укреплению мышц ног. Результат можно почувствовать через 3-4 недели такой ходьбы. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян.

© Вести Подмосковья

«Подъем и спуск по лестнице вместо лифта – прекрасная возможность укрепить мышцы ног и сердце. Работают все мышцы бедер, ягодицы. Уже через три-четыре недели регулярной ходьбы по лестнице человек ощущает первые результаты: прибавляется бодрости, уходят сонливость, слабость, разбитость», – рассказал специалист.

Эксперт добавил, что тренируются таким образом и легкие. Во время ходьбы увеличивается их жизненная емкость. Кроме того, укрепляются сосуды, повышается общая выносливость организма, сжигаются лишние калории, заключил Шехян.