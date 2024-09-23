Эксперты оценили безопасность воды из-под крана

Пить сырую воду из-под крана можно, однако лучше дополнительно фильтровать ее, рассказала профессор кафедры техносферной безопасности КемГУ Алена Горелкина. Безопасность воды из-под крана она оценила в беседе с aif.ru.

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Она объяснила, что на водоподготовительной станции воду обеззараживают, и она полностью соответствует и химическим, и микробиологическим нормам.

«Но прежде, чем попасть к потребителю, она проходит магистрали, а вот какой у них износ, мы не знаем. Поэтому, если вы хотите пить воду из-под крана, держите у себя на кухне любой фильтр», — сказала эксперт.

По ее словам, это может быть самый простой фильтр-кувшин или специальная система.

Вода, предупредила Горелкина, может получить вторичное загрязнение в результате аварии водопроводных сетей или их износа: в таких условиях в нее может попасть почва, железистые соединения. Цвет воды при этом может поменяться, отметила профессор.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов посоветовал россиянам чаще есть картофель, так как он содержит много витаминов и помогает повысить выносливость. Кроме того, в овоще есть вещества, которые благоприятно сказываются на здоровье сердца и снижают риск рака.