Эксперт объяснил, почему важно выбирать для сна правильный матрас

Неправильно выбранный матрас может негативно сказаться на состоянии здоровья, что проявляется в первую очередь болями в спине после пробуждения. Ассистент кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, специалист по учебно-методической работе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алексей Решетун объяснил, что неправильная поддержка во время сна приводит к перенапряжению мышц и связок, особенно в области поясницы.

В результате, мышцы не успевают полноценно отдохнуть, и человек может просыпаться с неприятными ощущениями.

Такая ситуация особенно опасна для людей с хроническими проблемами позвоночника, например, при наличии грыж, так как неправильная поддержка может вызвать обострения заболеваний. Хотя бессонницы это не вызывает, просыпаться с болями в спине становится привычным, что заметно снижает качество жизни.

Часто болевые ощущения проходят спустя несколько минут после пробуждения, однако сам факт дискомфорта при пробуждении негативно влияет на общее самочувствие, подытожил Алексей Решетун aif.ru.

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