Объяснено, как жвачка помогает справиться со стрессом и уберечь зубы

При нынешнем темпе жизни стресс и тревога для многих стали частью повседневности. Но мало кто задумывается о взаимосвязи нервной системы и стоматологического здоровья: как оказалось, нестабильное психологическое состояние может напрямую влиять на зубы. Как жевательная резинка помогает справляться с тревогой и сохранять зубы здоровыми, «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук Олесь Шевченко.

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Влияние стресса на зубы

Люди, регулярно испытывающие стресс, наверняка ощущали такие перемены, как сухость во рту и изменение ощущений при потреблении пищи, например, нарушение или искажение вкусов. Помимо этих симптомов, снижается бактерицидная активность слюны, что провоцирует более быстрое образование зубного налета, а это чревато возникновением кариеса или болезней десен.

Когда человек в течение десяти минут пережевывает жевательную резинку, выделение слюны усиливается в десять раз. «Омывая» ротовую полость, она участвует в удалении бактерий и мелких остатков пищи. К тому же выполнение монотонных механических действий челюстями помогает сместить фокус мозга с негативных мыслей, уменьшая стресс. Таким образом, жвачка помогает не только снизить эмоциональное напряжение, но и справиться с его влиянием на здоровье зубов.

Жевательная резинка как источник уверенности

Нельзя не упомянуть и о том, что жевательная резинка способствует улучшению эмоционального состояния. Ее можно использовать как простой и доступный способ снятия стресса, который всегда под рукой. В отличие от других способов снятия напряжения, таких как перекусы фастфудом и курение, жвачка не несет вреда организму и не добавляет лишних калорий в рацион.

Для тех, кто часто переживает стресс и тревожность, жевательная резинка может стать настоящим спасением. Это быстрый и доступный способ не только отвлечься от неприятных мыслей, но и позаботиться о свежести дыхания. Как известно, гормоны стресса провоцируют рост патогенных бактерий, из-за чего выделяются летучие вещества, ответственные за неприятный запах изо рта. Поэтому жвачка — отличный способ улучшить свое самочувствие буквально за несколько минут и почувствовать себя увереннее за счет такого экспресс-очищения полости рта.

Польза для концентрации

Помимо снижения уровня стресса и защиты от заболеваний зубов, жвачка помогает справляться с рутинной работой, требующей внимания и сосредоточенности, например, длительное вождение автомобиля или сдача экзаменов. Жевание позволяет мозгу «освежиться» и повысить продуктивность.

В процессе жевания активизируются определенные области мозга, отвечающие за внимание и моторные функции, что способствует удержанию и усилению фокуса на выполняемой задаче. Одновременно с этим активная выработка слюны помогает очищать зубы от налета и нейтрализовать кислоту, что снижает риск развития кариеса.