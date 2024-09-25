Названы два вредных способа снять стресс

Снятие стресса с помощью алкоголя и еды грозит серьезными проблемами с физическим и психическим здоровьем, включая болезни сердца, считает главный нутрициолог бренда Dietelle Ксения Молчанова. Два вредных способа справиться с нервным перенапряжением она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

По словам эксперта, недавнее исследование бренда показало, что 35 процентов женщин и 23 процента мужчин в моменты стресса позволяют себе так называемый «читмил» — употребление вредной, но вкусной пищи, которая на время повышает настроение. Для жителей города еда становится быстрым и доступным способом получить эмоциональную разрядку, однако не решает проблему, из-за которой возникает стресс, подчеркнула нутрициолог.

«Несмотря на кратковременное удовольствие, подобные пищевые привычки могут привести к ухудшению физического состояния, включая лишний вес и проблемы с желудком. Фастфуд является высококалорийной едой, приводящей к ожирению и сопутствующим заболеваниям, в том числе сердечно-сосудистым патологиям, недугам опорно-двигательного аппарата и диабету», — Ксения Молчанова, нутрициолог.

Молчанова добавила, что, согласно данным того же исследования, 44 процента людей в возрасте от 35 до 54 лет пьют алкоголь для снятия стресса. Однако эксперт призвала помнить, что спиртное помогает лишь на время: оно позволяет ненадолго притупить тревогу или помочь расслабиться, но в долгосрочной перспективе вызывает много проблем со здоровьем.

Регулярное употребление спиртных напитков для борьбы со стрессом приводит к привыканию и ухудшению психического состояния.

«Также эта привычка оказывает разрушительное воздействие на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. При его употреблении страдают поджелудочная железа, печень, желудок и пищевод, особенно сильное негативное влияние алкоголь оказывает на мозг», — заключила Молчанова.

Ранее невролог Елена Жураковская, предупредила, что злоупотребление алкоголем провоцирует множество заболеваний. Она добавила, что спиртное может навредить организму даже при разовом употреблении.