Гинеколог перечислила привычки, которые снижают женское либидо

Малоподвижный образ жизни и хронический стресс могут снижать женское либидо, рассказала «Газете.Ru» врач — акушер-гинеколог Дарья Казакова. По ее словам, также на либидо у женщин влияет питание, сон и самооценка.

Малоподвижный образ жизни может привести к ухудшению физической формы и снижению уровня энергии. Это, в свою очередь, может снизить либидо. Рекомендации по этому поводу: регулярные занятия спортом, такие как плавание, йога или фитнес, ускоряют обмен веществ и повышают уровень эндорфинов, — объяснила медик.

Врач отметила, что если употреблять недостаточное количество калорий или жирную пищу, может появиться лишний вес, что может стать причиной хронических заболеваний. Это негативно отражается на либидо, поэтому рекомендуется есть больше свежих овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы и соблюдать водный баланс в организме.

Также на влечение влияет хронический стресс, добавила акушер. Можно медитировать, заниматься хобби и практиковать релаксацию, чтобы избежать этого. Кроме того, на либидо сказывается плохая самооценка, тревога и депрессия, поэтому важно обращать внимание на свои эмоции и чувства.

Недостаток сна и плохое качество сна могут значительно сказываться на уровне энергии и настроении, что, в свою очередь, подавляет либидо. Поэтому важно создать благоприятные условия для сна: затемните комнату, снизьте уровень шума, соблюдайте режим. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя перед сном, — подытожила гинеколог.

Ранее врач-эндокринолог Ангелина Водолазкая посоветовала мужчинам включить в рацион устрицы, чтобы повысить либидо. Специалист подчеркнула, что эти морепродукты являются источником цинка, который играет важную роль в выработке тестостерона.