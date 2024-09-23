Курагу и шоколад нужно есть пожилым для здоровья сердца

Пожилым людям в качестве сладостей стоит выбирать курагу, шоколад, халву или запеченные яблоки, потому что они положительно влияют на сердце. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в кураге содержится калий, который нужен для нормальной работы сердца и понижения давления, в ореховой халве — омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием. Кроме того, в орехах есть аминокислота аргинин, которая поможет не допустить спазма сосудов.

«В темном шоколаде есть полифенолы — мощные антиоксиданты, которые хорошо воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в продукте содержится магний. Он успокаивает, предотвращает скачки давления при случайном стрессе», — отметила Соломатина.

Врач также советует пожилым запекать яблоки с корицей, в которых есть калий и кверцетин, необходимый для укрепления капилляров и сердца. Корица при этом может снижать инсулинорезистентность, заключила она.

Исследование, опубликованное в журнале Engineering, до этого показало, что прием витамина D может быть полезен для сердца и сосудов пожилых, пациентов с низким уровнем витамина и людей неевропейского происхождения.

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