В чем польза картофеля для здоровья

В небольшой порции картофеля содержится до 30 процентов суточной нормы витамина C. Об этом «Газете.Ru» Дмитрий Куликов.

Также корнеплод содержит витамины группы B, витамин К, необходимый для синтеза белка и усвоения кальция, железо и ценный для сердца калий. Кроме того, картофель богат нуклеиновыми и аминокислотами, природными сахарами.

При употреблении этого продукта повышается работоспособность и выносливость. Содержащиеся в нем витамины А, В и С положительно влияют на выработку коллагена и в конечном итоге замедляют процесс старения. Витамин Е помогает доставлять кислород к подкожным тканям. Ученый также заметил, что маски, компрессы или растирания картофельным соком положительно сказываются на состоянии кожи.

Свежий картофельный сок обладает мочегонным, ранозаживляющим и антиангинным действием, а также способствует выводу из организма ядов. Он оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ, печени, эндокринной системы, снижает кровяное давление, устраняет отечность, ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Чтобы сохранить полезные свойства картофеля, важно приготовить его правильно. Больше всего полезных свойств сохраняется при тушении, указал ученый.

Ранее врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, что регулярное употребление сладкой, жирной, жареной и соленой еды ускоряет старение. Наибольшую опасность представляет переработанное мясо: колбасы, пельмени, сосиски и иные полуфабрикаты, а также фастфуд, снеки, перекусы, сладкие напитки и сладкое в целом и промышленная выпечка.