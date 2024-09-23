Специалисты ответили, как избавиться от отеков

Специалисты Университетской клиники РУДН поделились в соцсетях рекомендациями по борьбе с отеками.

Как отмечают врачи, отеки могут возникать по множеству причин, включая недостаток физической активности, неправильное питание, заболевания и даже стресс. Однако существует множество эффективных способов справиться с этой проблемой. Так, регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и лимфатического потока.

Массаж также является действенным методом борьбы с отеками, так как он активизирует лимфатическую систему и способствует выводу лишней жидкости из тканей. Физиотерапия, включая электрофорез, магнитотерапию и ультразвук, также помогает в борьбе с данной проблемой, улучшая микроциркуляцию крови и способствуя выведению избыточной жидкости.