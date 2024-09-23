Как правильно обработать зубную щетку после чистки

После использования для правильной обработки зубной щетки ее необходимо промыть водой, рассказала NEWS.ru гигиенист Инна Гришина. Врач уточнила, что это нужно делать после каждой процедуры.

Изготовление зубных принадлежностей полностью автоматизировано, к ним никто не прикасается без защитных перчаток. С первых и до последних этапов изготовления головки находятся в строгих санитарных условиях. Поэтому, на новом инструменте нет загрязнений и после открытия упаковки будет достаточно споласкивания водой. При этом важно изначально выбирать товары только герметичные, без повреждений, — сказала Гришина.

По ее словам, о дополнительном очищении зубной щетки стоит задуматься уже с момента начала пользования ею. После каждой процедуры следует обязательно промывать ее под проточной водой для удаления остатков пищи и пасты. Для лучшего эффекта можно пользоваться нейтральным мылом.

Если вы заметили кровь во время чистки зубов, щетку нужно вымыть более тщательно. Для дезинфекции подойдет раствор хлоргексидина, перекись водорода или даже ополаскиватель для ротовой полости. Смешайте его с водой и очистите все ненужное с щетины, — посоветовала гигиенист.

Врач добавила, что хранить щетку для зубов следует в проветриваемом помещении, ставя вертикально и под небольшим наклоном в отдельный стакан. Если их несколько, придется постараться, чтобы они не соприкасались ворсинками между собой. Держать щетку нужно в чистоте, как и ручку инструмента. В домашних условиях нет потребности в колпачках или футлярах, чего нельзя сказать о поездках, когда нужно защитить щетину от загрязнений.

Ранее врач-стоматолог Анастасия Бородина рассказала, как правильно выбрать зубную щетку. Для этого необходимо обратить внимание на несколько деталей.