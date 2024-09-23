Вредно ли для здоровья есть одно и то же каждый день

В TikTok набирает популярность тенденция есть одну и ту же пищу ежедневно. Но насколько это полезно для организма?

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Существует ряд причин, почему люди могут придерживаться одного и того же питания. Это может быть как нехватка времени, так и ограниченный бюджет. При этом употребление одних и тех же продуктов питания каждый день может быть следствием психологических проблем, связанных с едой, говорит Ребекка Босвелл, доктор философии, старший психолог в Принстонском центре расстройств пищевого поведения в Princeton House Behavioral Health. В том числе это может быть чувствительность к текстуре еды, пищевые страхи, расстройства пищевого поведения.

© Ferra.ru

Диетологи отмечают, что есть одно и то же ежедневно — необязательно полезнее для здоровья, чем разнообразное питание. Это может ухудшить состояние кишечника, потому что бактерии в нём любят разнообразие продуктов и питательных веществ.

Придерживаясь одного и того же плана питания, вы можете повысить вероятность того, что вам не будет хватать каких-то важных питательных веществ. Это повышает риск возникновения дефицита питательных веществ, анемии, остеопороза и пр.

Не существует идеального «суперпродукта», поэтому лучше всего по возможности питаться разнообразно.

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