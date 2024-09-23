Названы «вредные» продукты, которые укрепляют иммунитет

Осень и зима — период простуды и гриппа. Но вот что из еды вам поможет защититься от этих болезней.

© Ferra.ru

Яйца. На самом деле большое яйцо содержит всего 1,5 г насыщенных жиров и разумные 186 мг холестерина. Также яйца — это доступный источник белка, который нужен для выработки организмом антител. Наконец, эти продукты включают селен, фолат, витамины, А и D, небольшое количество омега-3.

Картофель. Одна средняя картофелина даёт примерно 20% дневной нормы витамина С. Картошка содержит резистентный крахмал, который полезен для здоровья кишечника.

Молоко. Оно обеспечивает вас 8 г белка на чашку. Также молоко содержит цинк, витамины A и D, которые нужны для нормальной работы иммунной системы. Лучше всего брать органическое молоко.

© Ferra.ru

Бананы. Они поддерживают иммунитет благодаря витаминам В6 и С, клетчатке (3 г на средний банан).

Хлопья на завтрак. Дело в том, что они обогащены несколькими питательными веществами, которые укрепляют иммунную систему. Это витамин А, фолиевая кислота, железо, цинк.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.