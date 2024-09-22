От похудения и снижения стресса до профилактики рака: плюсы зеленого чая

Зелёный чай, как считается помогает контролировать вес, уровень холестерина. И это далеко не всё.

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Вы сможете похудеть. Зелёный чай содержит эпигаллокатехин галлат, который ускоряет метаболизм. Для получения максимальной пользы от чая выбирайте напиток с кофеином, регулярно занимайтесь спортом, соблюдайте низкокалорийную диету.

Вы проживёте дольше. Одно большое исследование в Японии с участием более 300 000 человек показало, что ежедневное употребление зелёного чая снижает вероятность смерти от всех причин. Наибольшие преимущества были у тех, кто выпивал более 5 чашек в сутки.

Снизится риск возникновения рака. Согласно научным исследованиям, регулярное употребление зелёного чая снижает риск возникновения некоторых видов рака. Это связано с тем, что этот чай богат антиоксидантами.

Вы снизите уровень холестерина в крови. Употребление зелёного чая связывают с более низким уровнем «плохого» холестерина. Для этого нужно пить 1−2 чашки в день, но не перегружать напиток сахаром.

Улучшатся показатели уровня сахара в крови. Исследования продемонстрировали, что благодаря регулярному употреблению зелёного чая можно снизить уровень сахара в крови натощак и улучшить общий метаболизм глюкозы.

Вы будете выглядеть моложе. Это связано с высоким уровнем антиоксидантов в зелёном чае.

Ваша память улучшится. Исследования демонстрируют, что употребление зелёного чая улучшает память, концентрацию и общее познание. Но для этого следует пить чай с кофеином.

У вас укрепятся кости. Согласно научным работам, употребление хотя бы одной чашки зелёного чая в сутки защищает от потери костной массы, остеопороза, переломов.

Ваши тренировки станут более эффективными. Зелёный чай даёт естественный заряд энергии за счёт сочетания кофеина и L-теанина.

Снизится уровень стресса. Исследования показывают, что L-теанин в составе зелёного чая может давать ощущение спокойствия, снижает стресс, помогает регулировать уровни дофамина и серотонина в мозге.

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