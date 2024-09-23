Эксперт перечислил главные причины переедания

Людей заставляет переедать не физический, а эмоциональный голод, убежден врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов. Главные причины чрезмерной тяги к еде он перечислил в беседе с KP.RU.

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Семирядов подчеркнул, что любовь к вкусной пище является абсолютно нормальной. По его словам, она сформировалась в процессе эволюции, поскольку человечество на протяжении всей своей истории терпело голод. Теперь же, даже когда дефицита еды нет, мозг все равно стремится съесть побольше вкусной и калорийной пищи, отметил диетолог.

Семирядов указал, что переедание нередко возникает на фоне стресса и усталости. Он пояснил, что длительные эмоциональные волнения и недосып усиливают аппетит и тягу к сладкой, соленой или жирной пище.

«Если человек привыкает заедать стресс, вскоре это становится стойкой привычкой, и аппетит тут же повышается в ответ на нервные ситуации», — указал эксперт.

Он добавил, что привычка много есть также может формироваться под давлением окружения или в случаях, когда еда используется в качестве развлечения или отвлечения. Также нередко истоки повышенного аппетита можно найти в генетике. Однако врач подчеркнул, что наследственную предрасположенность к полноте вполне можно контролировать, если правильно питаться.

Наконец диетолог указал, что тяга к еде может возникать из-за проблем со здоровьем. Например, по его словам, такой эффект бывает при дефиците витаминов или женского гормона эстрогена.

Ранее врач-диетолог Татьяна Мещерякова отметила, что, как правило, люди не замечают переедания. По ее словам, о проблеме задумываются, когда лишний вес становится очевидным.