В Роспотребнадзоре назвали топ-5 полезных осенью продуктов

Так, в ТОП вошли орехи, бананы, облепиха, брокколи и творог.

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Так, орехи прекрасно подойдут для перекуса – в них содержится много белка, поэтому они надолго притупляют чувство голода. Однако они очень калорийны, и есть их следует в умеренном количестве.

Бананы тоже хороший вариант перекуса. Они укрепляют стенки сосудов, снижают риск появления гипертонии и инсульта, улучшают настроение и избавляют от бессонницы.

Облепиха – настоящая сокровищница витаминов и минералов. В ней много различных витаминов. Облепиха замедляет процесс старения и предотвращает развитие сезонных вирусных заболеваний.

Брокколи еще один продукт для укрепления иммунной системы. В составе овоща – большое количество растительного белка, минералы и витамины. Брокколи благотворно влияет на состояние костей.

Творог - источник белка, кальция и фосфора. В продукте также много полезных бактерий, необходимых для правильного пищеварения, а следовательно, крепкого иммунитета.