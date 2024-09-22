Два работающих метода ускорения обмена веществ

Метаболизм или обмен – это процесс превращения пищи в энергию. Когда он замедлен, человек начинает быстрее набирать лишний вес. Чтобы ускорить обмен веществ, необходимо увеличить мышечную массу. Для этого нужно заниматься силовыми тренировками и употреблять больше белка. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Основные причины замедления метаболизма: опыт ограничительных диет, возраст старше 40 лет, малоподвижный образ жизни. В основе этих причин лежит распад мышечной ткани. Поскольку организму нужно много энергии для обслуживания мышечной ткани, он начинает от нее избавляться, когда человек садится на ограничительную диету. Распад мышечной ткани начинается после 25 лет. Если человек не следит за потреблением белка, физически не активен и не занимается силовыми тренировками, то к 40 годам количество мышечной ткани может снизиться настолько, что это приведет к замедлению обмена веществ», – рассказала врач.

Организм тратит больше всего энергии на обслуживание мышц. Чем больше в организме мышц, тем активнее обмен веществ, тем больше калорий сжигается, даже когда вы спите или лежите на диване.

«Поэтому, чтобы ускорить обмен веществ, нужно увеличить мышечную массу. Это можно сделать двумя методами. Первый – потреблять достаточное количество белка, в среднем это 0,8-1 гр на кг массы тела. Чтобы точно узнать, сколько лично вам нужно белка, лучше проконсультироваться с врачом. Второй – заниматься силовыми тренировками. Только есть белок недостаточно. Для начала может быть достаточно тренировок с собственным весом для укрепления мышц – не обязательно сразу начинать с гантелей и гирь», – заключила врач.

Ранее врач назвал опасность криолиполиза, который считают заменой липосакции.