В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть малину

Малина имеет богатый питательный состав и обладает огромными преимуществами для здоровья, но некоторым людям от этой ягоды лучше отказаться. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

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Малина содержит полезные для здоровья витамин С, салициловую кислоту, флавоноиды и антоцианы. Она обладает обезболивающими и бактерицидными свойствами.

Есть эту ягоду можно людям с сахарными диабетом, нарушением обмена холестерина и свёртываемости крови, а также с высоким артериальным давлением.

Между тем малина вредна при подагре, гастрите и язвенной болезни желудка. При наличии этих заболеваний ягоду из рациона нужно исключить.

Обязательно необходимо учитывать противопоказания. Ягоды относятся к числу аллергенных продуктов.

Взрослым в сутки можно употреблять не более 400 г малины, детям — 160-200 г.