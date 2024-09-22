Почему появляется акне и как с ним бороться

Акне – состояние, при котором поры на коже забиваются излишками жира, фрагментами слущенных клеток кожи. Многие считают, что эта проблема появляется из-за употребления шоколада, но в реальности ключевую роль играют другие факторы.

В мире от акне страдают до 85% населения, а у каждого 5-го жителя фиксируют тяжелую форму заболевания. Проявление недуга может быть разным – это и черные точки, и угри с белой головкой, и закрытые подкожные прыщи, и пустулы, содержащие гной, отметила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Распространено мнение, что акне появляется из-за неправильного питания, преобладания в рационе сладкой и жирной пищи. Но эта версия не подтверждена наблюдениями. Также не доказана польза солнечного света и загара в борьбе с высыпаниями.

На развитие этого состояния могут влиять разнообразные факторы. Например, наследственность, включающая тип секреции сальных желез, избыток андрогенов и прием некоторых медикаментов, а также курение и использование косметики, увеличивающей риск закупорки пор.

Обычно появление акне связывают с гормональными изменениями. Также высыпания могут возникнуть при сильном наборе веса, во время беременности.

Не всегда можно справиться с этим состоянием в домашних условиях. Лечение лучше проводить под контролем дерматолога. Специалист установит причины появления проблемы и определит методы борьбы с ней. В рамках диагностики может потребоваться пройти ряд обследований и сдать некоторые анализы.

Также потребуется проведение проверки на аллергию, чтобы удостовериться, что высыпания – проявление именно акне, а не реакция на пыльцу или другие раздражители.

Как правило, терапия включает подбор уходовых средств, а также лекарств. Выбор зависит от тяжести проявлений и того, как пациент отвечает на лечение. При этом лечение может занимать несколько месяцев, а назначенная схема не всегда подходит с первого раза.